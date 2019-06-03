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Слухи о визите Зеленского в Вашингтон к Трампу: в Белом доме сделали официальное заявление
Белый дом выступил с официальным подтверждением информации о приглашении украинского президента Владимира Зеленского посетить Вашингтон.
Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на информацию корреспондента ТАСС, который смог получить подтверждение информации в Белом доме.
Приглашение Зеленскому было отправлено, однако дату визита стороны еще не определили.
При этом со своей стороны украинские информационные агентства указывают, что администрация Зеленского также подтвердила получение приглашения от Трампа осуществить визит в Вашингтон.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" смогло получить информацию о будущей встрече двух президентов.
На переговорах должны затронуть вопрос войны на Донбассе и сотрудничество Киева и Вашингтона.
Напомним, ранее "Диалог.UA" сообщал, что США готовы обрушить энергетику и экономику России - Конгрессу показали новый проект с санкциями.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Вашингтон, Дональд Трамп, Зеленский
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