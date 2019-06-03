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Тимошенко поддержала инициативу Кремля начать российского-украинские отношения с «чистого листа»
Уже практически все народные депутаты, которые хотят попробовать снова избраться в парламент заняты своей саморекламой, поэтому на Согласительном совете парламента все довольно скучно. Но есть Юлия Тимошенко, само присутствие которой – уже праздник. Как информирует replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Тарас Черновил.
Он отмечает, когда слушал Тимошенко, то поймал себя на мысли, что она проходит кастинг на должность пресс-секретаря новоизбранного президента Зеленского. Сегодня Юлия Владимировна выступила как представитель Валентины Матвиенко. Это бывшая наша землячка, которая сейчас возглавляет верхнюю палату Госдумы РФ, для нас она есть военным преступником, поскольку поставила на голосование и поддержала решение о вводе войск в Украину.
Политолог рассказывает, Юлия Тимошенко сказала следующее: спикер Госдумы РФ предложила начать переговоры между Украиной с Россией с чистого листа. Так вот, действительно надо начать с чистого листа. Тарас Черновил отмечает, если вдуматься в сказанное, то это уже нескрываемая работа в пользу агрессора, без прикрытия.
Теги: Донбасс, Кремль, Тимошенко
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