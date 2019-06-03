Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки

03.06.2019 07:47
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки

После выборов в Верховную Раду президент Украины Владимир Зеленский вплотную сможет заняться вопросом урегулирования тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Как передает replyua.net со ссылкой на УНН, об этом заявил глава партии «Слуга народа», политтехнолог Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов. Так, в ответ на вопрос о том, есть ли у главы государства желание разобраться с тарифами для украинцев, политик сказал: «Да».

«Для этого ему нужна будет на самом деле серьезная поддержка по всей вертикали – начиная от парламента и заканчивая Кабинетом министров. На тех позициях, на которых сегодня находится он, находится Администрация президента – им будут сделаны отдельные мероприятия по этому вопросу, но до кардинальных вопросов он сможет подойти лишь после парламентских выборов», – заявил Разумков.

По его словам, Зеленский хорошо понимает, что тарифы, существующие на сегодняшний день в стране, для многих являются «неподъемными».



Теги: Донбасс, коммунальные услуги, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх