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В Украине объявлено штормовое предупреждение первого уровня опасности
03.06.2019 11:00
Сегодня, 3 июня, на территории Украины было объявлено штормовое предупрежление и первый уровень опасности из-за гроз и непогоды во многих областях.
Согласно анонсам метеорологов, сегодня, 3 июня, в Украине существует высокая вероятность штормовой погоды, опасность которой достигнет первого уровня, передает "Диалог.UA". Данная информация была размещена на сайте Укргирдрометцентра.
"Днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что в южных и восточных областях страны, кроме северных, Волынской и Ровненской областей, в некоторых местах пройдут грозы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Донбасс, война, погода
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