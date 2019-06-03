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Відсьогодні починають діяти зміни в українському правописі
На офіційних порталах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук буде опублікований остаточний текст нещодавно ухваленої редакції українського правопису.
Як інформує replyua.net, про це йде мова у повідомленні прес-служби МОН. Зокрема, зазначається, що відсьогодні рекомендується застосовувати норми і правила нової редакції Правопису у всіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мови.
Разом з цим, відомо, що нині продовжується робота над розробленням плану імплементації нової редакції Українського правопису. У тому числі, у документі буде передбачено терміни і етапи впровадження змін в освітній процес.
Як вже раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України затвердив зміни в правописі. Розробка нової редакції здійснювалася на основі українського правопису з урахуванням «новітніх мовних явищ».
Теги: Донбасс, закон, украинский язык
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