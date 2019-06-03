Волна фейков обрушилась на партию «Слуга Народа»: у Зеленского сделали жесткое заявление

03.06.2019 08:45

В команде Владимира Зеленского раз и навсегда прояснили вопрос с участием партии «Слуга Народа» во внеочередных выборах в парламент 21 июля

Ранее ряд интернет-порталов сообщил о том, что партия нового президента не сможет участвовать в выборах по юридическим причинам. В Телеграм-канале Зе! Команды подчеркнули, что эта информация не соответствует действительности.

В сообщении также развенчали и еще один фейк.

«Также недействительной является информация о том, что Дмитрий Разумков был избран председателем партии 27 мая: внеочередной съезд партии «Слуга Народа» принял соответствующее решение 21 мая. В этот день Иван Баканов сложил полномочия председателя партии и приостановил свое членство в партии «Слуга Народа», — подчеркнули в команде президента.

Там также напомнили о том, что Баканов начал исполнять обязанности первого заместителя председателя СБУ 22 мая, чем в полной мере выполнил все требования действующего законодательства.

Еще одним неправдивым заявлением журналистов оказалась новость о том, что партия «Слуга Народа» якобы вносила изменения в устав партии в связи с изменением Главы, ведь согласно украинскому законодательству смена руководителя юридического лица и внесение изменений в учредительные документы являются совершенно разными регистрационными действиями. В Зе! Команде подчеркнули, что все регистрационные действия проводились Минюстом в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский победил в бою, но пока еще не выиграл войну.

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политтехнолог, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

По его словам, Верховная Рада и другие органы власти открыто саботируют Зеленского и врут в глаза не только гражданам страны, но и непосредственно президенту. Это еще одно подтверждение того, что команде Зеленского останавливаться нельзя.

«Все прекрасно помнят тот самый согласительный совет, когда все достигли консенсуса о том, что нужно менять избирательную систему, а потом на следующий день мы получили то, что получили в стенах парламента».

Источник: https://politeka.net