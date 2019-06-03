Вот как теперь выглядит новый пресс-секретарь Зеленского: «У 23-х процентных сейчас начнется истерика!»

03.06.2019 19:30

Владимир Зеленский определился с человеком на роль своего пресс-секретаря: представлять президента будет журналистка Юлия Мендель

Соответствующий указ был опубликован Администрацией президента в понедельник, 3 июня.

Именно Мендель выиграла конкурс на эту должность, о котором 30 апреля объявил Владимир Зеленский.

До назначения пресс-секретарем президента Мендель работала на телевидении. Ее можно было увидеть на телеканалах ICTV, «Эспрессо-ТВ» и «Интер».

Кроме того, журналистка занимала должность координатора по вопросам медиа представительства Всемирного банка в Украине и несколько лет сотрудничала с The New York Times.

Всего в конкурсе на должность спикера президента принимали участие около 4 тысяч кандидатов. Известно, что Зеленский лично общался с тройкой «финалистов» конкурса, оценивая их способности.

Украинцы тут же отметили, что президент выбирал человека на такую важную должность на конкурсной основе.

«Прес-секретарь и по конкурсу, и не родственница. У 23-х процентых сейчас должна начаться истерика«, — пишут в соцсетях.

Источник: https://politeka.net