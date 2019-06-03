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Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде

03.06.2019 20:32
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Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде

Верховная Рада Украины зарегистрировала законопроект Президента Украины Владимира Зеленского касательно незаконного обогащения, сообщает УНН.

Так, сегодня, 3 июня, в ВР зарегистрирован президентский проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов №10358.

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что президент вскоре направит в ВРУ законопроект об ответственности за незаконное обогащение.

Как сообщалось ранее, законопроект о незаконном обогащении передали для оценки международным партнерам.

Источник: https://from-ua.com 



Теги: законопроект, регистрация, Верховная Рада, Зеленский
 
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