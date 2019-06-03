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Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове

03.06.2019 18:57
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Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УП.

Она напомнила, что закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.

"Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова, который существует (проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году -ред). Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь должны пройти четкие обсуждения с общественностью. Следует принять решение наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала Мендель.

"Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону", - добавила она.

По словам пресс-секретаря, поскольку Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника, Зеленский снова призвал РФ не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Напомним:

  • Харьковская милиция открыла два уголовных производства в связи со сносом в Харькове памятника маршалу СССР Георгию Жукову 2 июня.
  • В воскресенье около Дворца спорта в Харькове, где проходил съезд партии Геннадия Кернеса и Геннадия Труханова "Доверяй делам", состоялась акция протеста. Затем участники акции снесли памятник Жукову.
  • Мэр Харькова Геннадий Кернес заверил, что памятник Жукову с его помощью и фонда партии экс-регионала Виталия Хомутынника "Видродження" будет восстановлен как можно быстрее.
  • 9 мая Кернес призвал горожан поддержать петицию об обратном переименовании проспекта имени Петра Григоренко в проспект имени маршала Жукова.
  • Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что нарушение закона о декоммунизации представителем власти наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.
Источник: https://from-ua.com 


Теги: Донбасс, Харьков, Зеленский
 
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