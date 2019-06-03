Зеленский доверил Кернесу решение правовой коллизии в Харькове

03.06.2019 18:57

Президент Владимир Зеленский призвал власти Харькова урегулировать правовую коллизию, которая касается памятника маршалу СССР Георгию Жукову.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель, передает УП.

Она напомнила, что закон о декоммунизации предусматривает снос памятников советским деятелям, но одновременно там есть пункты, согласно которым исключениями являются деятели, способствовавшие деоккупации Украины от нацистов.

"Это касается не только памятника Жукова, но и переулка Жукова, который существует (проспект Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году -ред). Владимир Зеленский призывает власти Харькова выяснить правовую коллизию, поскольку здесь должны пройти четкие обсуждения с общественностью. Следует принять решение наиболее приемлемое для всех сторон", - сказала Мендель.

"Сейчас мэр Харькова должен взять на себя ответственность как главный арбитр, а не становиться на чью-то сторону", - добавила она.

По словам пресс-секретаря, поскольку Российская Федерация начала комментировать эту ситуацию со сносом памятника, Зеленский снова призвал РФ не вмешиваться во внутренние дела суверенного государства.

Напомним: