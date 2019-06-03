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Зеленский нашел работу Леониду Кучме

03.06.2019 14:30
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Зеленский нашел работу Леониду Кучме

Президент Владимир Зеленский вернул второго президента Леонида Кучму в переговорную группу Минска. Об этом он объявил сегодня на брифинге в Администрации президента, сообщает ИА "ЛІГАБізнесІнформ".
Новая встреча в минском формате пройдет 5 июня, отметил глава государства.
"У нас есть общая позиция - возобновление переговоров по поводу Донбасса в нормандском формате и разблокирование минского процесса. Уже 5 июня будет первая встреча трехсторонней группы во главе с - хочу вам представить... - Леонидом Даниловичем Кучмой", - сказал он.
По словам Зеленского, второй президент - "профессионал, которого уважают в Украине и за границей".
Президент отметил, что с партнерами из США, Франции, Германии и других стран Евросоюза обсуждал вопрос прекращения огня в Донбассе.



Теги: Минск, Кучма, Зеленский
 
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