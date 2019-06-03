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Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ

03.06.2019 17:15
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Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского Представителем главы государства в Конституционном Суде Украины.

Об этом сообщается в указе главы государства № 35 /2019.

Так, в тексте документа сказано:

«Назначить Вениславского Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, назначение, Зеленский
 
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