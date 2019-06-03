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Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ
03.06.2019 17:15
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского Представителем главы государства в Конституционном Суде Украины.
Об этом сообщается в указе главы государства № 35 /2019.
Так, в тексте документа сказано:
«Назначить Вениславского Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, президент, назначение, Зеленский
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