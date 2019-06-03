Зеленский назначил Вениславского представителем президента в КСУ

03.06.2019 17:15

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Федора Вениславского Представителем главы государства в Конституционном Суде Украины.

Об этом сообщается в указе главы государства № 35 /2019.

Так, в тексте документа сказано:

«Назначить Вениславского Федора Владимировича Представителем Президента Украины в Конституционном Суде Украины».

Источник: https://donpress.com