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Зеленский публично обратился к Баканову и выдвинул ультиматум
В течение двух недель СБУ должна показать результат и доказать свою состоятельность.
Об этом заявил президент во время встречи с Бакановым, передает "Диалог.UA".
22 мая президент Зеленский назначил Ивана Баканова первым заместителем председателя Службы безопасности Украины. Так, Зеленский обращался к Баканову на "ты".
Он отметил, что у новой команды нет времени, чтобы разбираться во всех делах, но стоит показывать какой-то результат.
Зеленский предложил начать с контрабанды, которую стоит остановить. Президент заверил, стоит показать всему миру, что страна меняется, и дать результат в борьбе с коррупцией.
Баканов, в свою очередь, поддержал слова президента и заверил, что будет делать все для того, чтобы остановить коррупцию.
Зеленский дал две недели на то, чтобы Баканов представил результат. Ранее Баканов заявил, что СБУ готовится к чрезвычайному положению в стране после нововведений 1 июля.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, СБУ, ультиматум, Зеленский
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