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Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши

03.06.2019 20:15
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Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши

Президент Украины завтра проведет встречу с президентом Польши Анджеем Дудой. Переговоры состоятся в Брюсселе. Об этом сообщает «Польское радио».

Эту информацию также подтвердил глава Кабинета президента Польши Кшиштоф Щерский.

По его словам, это будет первая встреча глав государств в новой персональной конфигурации. Встреча Дуды с Зеленским состоится в резиденции Постоянного представителя Республики при Европейском Союзе.

«Польша хочет быть адвокатом европейского пути Украины», — заявил польский чиновник.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, Польша, Брюссель, переговоры
 
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