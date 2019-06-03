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Желтый уровень опасности. На юге и востоке Украины ожидаются сложные погодные условия

03.06.2019 08:00
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Желтый уровень опасности. На юге и востоке Украины ожидаются сложные погодные условия

В понедельник, 3 июня, почти на всей территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами. На юге и востоке страны возможны неблагоприятные погодные условия уровня опасности — «желтый». Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Так, осадки ожидаются в большей части регионов. Солнечно будет только на Волыни, в Ровненской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях, а также в столице.

Температура ночью составит от 12 до 17 °С — на западе, 14−18 °С — на севере и в центре страны, 16−18 °С — на востоке и 19−21 °С — на юге. Днем воздух прогреется до 23−27 °С на западе и до 26−31 °С — на остальной территории Украины.

В Киеве — без осадков. Температура ночью 15−17 °С, днем 27−29 °С.

Метеорологи предупреждают, что 3 июня днем в отдельных районах юга и востока страны пройдут грозы с градом и шквалы 15−20 м/с, что соответствует I уровню опасности «желтый».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
 
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