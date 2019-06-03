- Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки07:47
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно20:41
- Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію19:41
- Билецкий призвал украинских националистов объединиться18:07
- Как и при Порошенко, национал-радикалы остаются безнаказанными, - Медведчук17:44
- Забрали телефоны и оставили без еды: как в Харькове охотятся на призывников17:25
- Поклонская на росТВ рассказала, кого в Украине нужно было "добить". ВИДЕО16:59
- Новый удар стихии: Украину накроют грозы, ливни и шквалы15:31
- Макрон пригласил Зеленского с визитом во Францию: что известно14:31
Желтый уровень опасности. На юге и востоке Украины ожидаются сложные погодные условия
В понедельник, 3 июня, почти на всей территории Украины ожидаются сильные дожди с грозами. На юге и востоке страны возможны неблагоприятные погодные условия уровня опасности — «желтый». Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
Так, осадки ожидаются в большей части регионов. Солнечно будет только на Волыни, в Ровненской, Житомирской, Черниговской и Сумской областях, а также в столице.
Температура ночью составит от 12 до 17 °С — на западе, 14−18 °С — на севере и в центре страны, 16−18 °С — на востоке и 19−21 °С — на юге. Днем воздух прогреется до 23−27 °С на западе и до 26−31 °С — на остальной территории Украины.
В Киеве — без осадков. Температура ночью 15−17 °С, днем 27−29 °С.
Метеорологи предупреждают, что 3 июня днем в отдельных районах юга и востока страны пройдут грозы с градом и шквалы 15−20 м/с, что соответствует I уровню опасности «желтый».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, погода, прогноз погоды
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- В Мариуполе "Шевроле" врезалось в маршрутку18:41
- На Донетчине получил ранение мирный житель15:51
- В Мариуполе участнице массового забега стало плохо. Девушку увезли в больницу15:06
- Будет стоить всю зарплату: стала известна правда о российских паспортах в «Л/ДНР»14:07
- «Вода по 35 грн та сьомга по 1500 за кг» — у ДонВЦА закупили продукти за ціною в два рази вище за ринкову13:45
- Танки, артиллерия, авиация: ВСУ показали, как остановят вторжение России на Азове13:30
- Украинцев ожидает резкое снижение тарифов на коммуналку: у Зеленского озвучили сроки07:47
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Боевики «ДНР» создают на блокпостах огромные очереди22:36
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации22:11
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Зеленский указом внезапно изменил структуру Администрации президента: что об этом известно20:41
- В Донецкой области технологическими отходами убивают реку20:10
- Від "радянщини" до НАТО: Як "реформа сержантів" змінить українську армію19:41
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Гиркин – украинским воинам: «Благодарите за то, что в 2014 не сделал вам всем там хану»16:34
- Пауки в доме: почему их нельзя убивать16:14
- Гороскоп на июнь: каким знакам Зодиака готовиться к проблемам14:49
- Похудеть без голодания: ученые раскрыли секрет12:10
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией11:47
- Врач имеет право: Какую информацию о пациенте можно разглашать10:51
- Телефонные переговоры Путина с Зеленским: в администрации президента сделали важное заявление
- Саакашвили признался, чьим проектом является Зеленский на самом деле
- Заспанный Зеленский показал свое утро на Банковой: «живой человек», это фото удивило всех
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- Донецк попал под сильный обстрел. Ранены мужчина и ребенок
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться