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Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»
Бывший депутат Верховной Рады прокомментировала трагический инцидент в Киевской области, когда полицейские ранили в голову пятилетнего мальчика. Как передает replyua.net, на своей странице в Facebook Елена Бондаренко напомнила, что в современной Украине никто из полицейских и военных, совершивших преступление, так и не понес наказание.
«Министр внутренних дел спокойно ставит себе на заставку в ФБ его фото, потом убирает. Но не убирают его из МВД. Как, впрочем, не убрали его после смертельного сафари на подростка в такси. Помните?! Трезвые армейские убили уже более двухсот детей на Донбассе. А некоторые «особо одаренные» снайперы еще и любили поиграть в живых мишеней с детьми», - пишет политик. По её словам, никто из этих людей не отбывает срок наказания, а ведь недавно было даже вынесено судебное решение, согласно которому участие украинской армии в АТО было признано преступлением. «Несите другое государство. Это сгнило», - добавила Бондаренко.
Пользователи комментируют её пост. «Пьяные ВСУшники в коллективном творчестве с нацбатами шестой год убивают детей Донбасса», «В огонь ада их или на стадион перед людьми призвать к ответу», «В Полтаве совсем недавно два пьяных полицейских просто так набросились на семейную пару и просто так ударили женщину, мать троих детей, заявления и жалобы пока результатов не дали», - пишут подписчики.
Теги: Донбасс, депутат, мальчик, убийство, государство
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