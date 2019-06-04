Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»

04.06.2019 17:59
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»

Бывший депутат Верховной Рады прокомментировала трагический инцидент в Киевской области, когда полицейские ранили в голову пятилетнего мальчика. Как передает replyua.net, на своей странице в Facebook Елена Бондаренко напомнила, что в современной Украине никто из полицейских и военных, совершивших преступление, так и не понес наказание.

«Министр внутренних дел спокойно ставит себе на заставку в ФБ его фото, потом убирает. Но не убирают его из МВД. Как, впрочем, не убрали его после смертельного сафари на подростка в такси. Помните?! Трезвые армейские убили уже более двухсот детей на Донбассе. А некоторые «особо одаренные» снайперы еще и любили поиграть в живых мишеней с детьми», - пишет политик. По её словам, никто из этих людей не отбывает срок наказания, а ведь недавно было даже вынесено судебное решение, согласно которому участие украинской армии в АТО было признано преступлением. «Несите другое государство. Это сгнило», - добавила Бондаренко.

Пользователи комментируют её пост. «Пьяные ВСУшники в коллективном творчестве с нацбатами шестой год убивают детей Донбасса», «В огонь ада их или на стадион перед людьми призвать к ответу», «В Полтаве совсем недавно два пьяных полицейских просто так набросились на семейную пару и просто так ударили женщину, мать троих детей, заявления и жалобы пока результатов не дали», - пишут подписчики.



Теги: Донбасс, депутат, мальчик, убийство, государство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх