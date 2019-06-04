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Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом
В сети раскрыли биографию задержанных полицейских, которые подозреваются в убийстве 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком. Об этом сообщает Апостроф.
Подозреваемые - старший сержант Владимир Петровец и лейтенант Иван Приходько. Сегодня им должны вручить подозрение уже по 115 статьей УК (умышленное убийство).
Владимир Петровец
Так, 42- летний Владимир Петровец уже год работает в отделе полицейского реагирования Переяслав-Хмельнийцькой полиции. Специальность по образованию водитель-пасечник. Никакой другой образования у него нет. Инспектором ГАИ стал еще в 1999 году. В 2005-2006 годах работал в спецподразделении "Кобра" (расформированной в 2008 году за показанный "фак" Арсению Яценюку от заместителя главы подразделения Алексея Кожи).
После этого Петровец вернулся в дорожный патруль. Однако в 2015, во время реформы МВД был уволен, а затем назначенный командиром отделения роты особого назначения №1 в Киеве. В 2017 он снова вернулся на дороги Киевской области полицейским взвода №5.
С марта 2018 работает в секторе превенции водной полиции Переяслав-Хмельницкого.
Иван Приходько
Второй задержанный по делу убийства 31-летний Иван Приходько. В 2007 году он окончил Киевский индустриальный техникум по профессии слесарь. После армии Приходько пошел работать в ГАИ. С 2010 года - водитель в секторе материального обеспечения Голосеевского райуправления МВД. В 2011 году вернулся работать инспектором ГАИ.
В 2015 подозреваемый стал командиром отделения взвода в 5 роте киевской полиции. 17.02. 2016 года его уволили из полиции за несоответствие, а уже на следующий день восстановили решением Окружного админсуда Киева. Далее Приходько вернулся работать патрульным в Киевскую область. В 2017 году он получил образование в Переяслав-Хмельницком педагогическом университете имени Сковороды.
С 2018 года работает патрульным в Киевской области.
Теги: Донбасс, Киев, убийство, полицейский, люстрация
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