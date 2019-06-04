- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
- Зеленский завтра проведет переговоры с президентом Польши20:15
- «Украина будет разделена на две части»: Портников сделал прогноз относительно войны на Донбассе20:00
- Штрафы увеличат в 10 раз: украинским автомобилистам ужесточат наказание19:45
Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих
Хорошее время для переговоров и деловых вопросов. Хотите знать, что вас ждет 4 июня?
Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут важные встречи, кому придется заниматься скучными делами, а кому важно соблюдать осторожность.
Овен
Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.
Телец
Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.
Близнецы
Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.
Рак
Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.
Лев
Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.
Дева
Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.
Весы
Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.
Скорпион
Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.
Стрелец
День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.
Козерог
Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.
Водолей
Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.
Рыбы
Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.
Теги: Донбасс, гороскоп, знаки Зодиака, астрологический прогноз
- Гороскоп на завтра: неприятные разговоры у Тельцов и раздражительность у Дев
- ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ ДЛЯ КАЖДОГО ЗНАКА ЗОДИАКА: 28 АВГУСТА - 3 СЕНТЯБРЯ
- Слабые стороны каждого знака зодиака
- Астрологи назвали лучших мужей и отцов по знаку зодиака
- 4 знака зодиака, которым улыбнётся удача в сентябре 2018
- Любовный гороскоп на 2019 год для всех знаков зодиака
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Очевидцы: детей из ОРДО перестанут выпускать с украинскими документами18:40
- Украина намерена добиться прекращение огня на Донбассе на время жатвы17:48
- «Есть конкретные предложения»: Зеленский рассказал, как хочет закончить войну на Донбассе16:38
- «Люди хотят жить»: «профсоюзы» ОРДО обратились к Зеленскому16:25
- Вакарчук сделал важное заявление по жителям Донбасса15:15
- В ОРДО около тысячи человек остались без воды и света15:00
- «Паспортизация займет около столетия»: Гиркин дал мрачный прогноз по выдаче паспортов РФ в ОРДЛО13:00
- «Сотрясение земли от тяжелых залпов»: жители Донецка и Макеевки в 05:00 вздрогнули от обстрелов10:15
- Гороскоп на 4 июня: Близнецам нужно быть осторожными, а Козероги будут шокировать окружающих08:12
- На Донбассе пророссийские боевики ударили из запрещенного вооружения и схлопотали "ответку" от ВСУ07:49
- В Луганске совершено покушение на "министра МВД" Корнета: его дни сочтены07:27
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Как украинцы будут голосовать на досрочных выборах Рады22:14
- Хрущевки будут сносить: согласия жильцов не требуется!21:48
- Президент Украины извинился перед журналистами21:30
- Гривня на межбанке продолжает падать21:02
- Саакашвили назвал партию, которую поддержит на выборах в Верховную Раду: принято неожиданное решение20:45
- Законопроект Зеленского о незаконном обогащении прошел регистрацию в Раде20:32
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Приметы на 3 июня: что нельзя делать в день святых Елены и Константина15:48
- Врачи рассказали о вреде электронных сигарет14:00
- Ученые назвали группу крови, привлекающую комаров10:00
- Супрун предупредила о вреде курения кальянов09:01
- Медики назвали неожиданную причину раннего старения07:15
- Не потерять место в очереди: Как люди рискуют жизнью, пересекая линию разграничения21:41
- Он побежал — и все побежали. Старт выборов в Украине21:10
- Вот к какой мести склонны разные знаки Зодиака19:07
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина