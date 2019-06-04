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Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса
Первый президент Украины Леонид Кравчук, апеллируя к Будапештскому меморандуму, высказал идею о необходимости создания международного специального фонда для восстановления Донбасса. Переговоры о создании траста не исключены, при этом схема освоения денег должна быть прозрачной, возможно – должен быть введен внешний аудит, чтобы средства не разворовывались. Такое мнение в комментарии «Донецким новостям» высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.
«Заявление Кравчука по поводу Будапештского меморандума довольно спекулятивно. Запад будет всячески уходить от выполнения обязательств по нему, как делал это и раньше. При этом переговорный процесс о создании некого траста по урегулированию выделения средств под прозрачную схему освоения денег, под внешний аудит, не исключен», – считает Кулик.
По его словам, создание такого траста уже обсуждалось. «Предполагалось, что туда могут войти ведущие европейские страны плюс наши финансовые доноры. Но смысл говорить о таком трасте есть только после неких подвижек в вопросах урегулирования ситуации на Донбассе», – сказал эксперт.
«Европа готова заплатить деньгами, лишь бы мы договорились с Россией. И тут есть опасный момент: если для Запада цена таких договоренностей может измеряться определенными суммами, то для нас есть опасность потери суверенитета и создания условий для поглощения Украины Россией. Речь, в частности, может идти об отказе от европейского выбора и части своих территорий. Надеюсь, этого не случится. Такой "траст" нам не нужен», – добавил он.
Директор Центра исследований проблем гражданского общества уверен, что нужно поднимать вопросы по Будапештскому меморандуму как раздражитель для Запада, показывая, что он нам должен априори, т.к. не выполнил своих обязательств. «Не верите, что наши чиновники будут использовать деньги правильно? Выбейте из официального Киева некие экономические эксперименты на освобожденных территориях. Пусть там действует приоритет Лондонского суда в хозяйственных вопросах, внешнее управление финансированием и распределением средств, жесткий аудит, свободные экономические зоны», – объясняет Кулик.
В этом случае, по его словам, чиновники не смогут раскрадывать деньги.
«Создайте такую картинку будущего для пока оккупированной территории, чтобы они сами захотели вернуться. Сделайте современные школы, соцучреждения, инфраструктуру», – предлагает эксперт.
Теги: Донбасс, деньги, восстановление, воровство
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