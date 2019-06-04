- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- "Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом18:59
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают17:41
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе16:45
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- ВР проигнорировала законопроекты президента16:06
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Украинцев ожидает самое аномальное лето13:42
Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука
Назначение Леонида Кучмы представителем Украины в Трехсторонней контактной группе не не поможет Киеву на переговорах в Минске урегулировать ситуацию на Донбассе.
Об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, пишет Сегодня.
Он считает, что возвращение второго президента Украины (1994-2005 гг.) в "минский процесс" не повлияет на результат переговоров.
"Я считаю, что Украина сделала позитивный шаг, вернув к Трехсторонней переговорной группе Кучму. На сегодняшний день более авторитетного человека, чем Кучма, для переговоров по Донбассу не найти. В этом вопросе я оптимизма не вижу. Нужно понимать, что украинская сторона должна изменить стартовые позиции России. Есть три фундаментальных вопроса, на которых настаивает Россия: никакого НАТО, никакого ЕС, вопрос с Крымом закрыт навсегда. Поэтому ожидать на изменения с такой позицией РФ не стоит", – сказал Тука.
Теги: Донбасс, вопрос, решение, Кучма, Минские договоренности
- Принято решение о предоставлении Украине 1 миллиарда евро
- Блокада Донбасса: вопрос необходимо решить мирным путем - Госдеп США
- В Славянске появится памятник создателям азбуки
- Для гостей Евро-2012 в Донецке подготовят спецтакси
- Доллар и евро нанесли по гривне сокрушительный удар: представлен новый курс валют
- За полтора месяца в Родинском разворовали здание детского сада (ФОТО)
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток11:02
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- Донбасс уже не нужен: почему куратор боевиков потерял свой пост в Кремле10:19
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- "Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом18:59
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают17:41
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- У Путина прояснили роль Зеленского в прекращении войны на Донбассе16:45
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- ВР проигнорировала законопроекты президента16:06
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Советы по жизни, которые вашему знаку Зодиака нужно принимать всерьез14:25
- Как улучшить сон: названы три простых способов22:41
- Врачи назвали летний фрукт, помогающий снизить давление18:03
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться
- Донецк онемел от "подарка” Пушилина