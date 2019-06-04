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Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают
ПриватБанк озвучил украинцам важную новость относительно работы отделений. Об этом пишет Политека.
Сообщается, что в июне ПриватБанк будет менять график работы. Это связано с тем, что в первом месяце лета украинцы получат дополнительные выходные.
Как известно, из-за Троицы украинцы будут отдыхать три дня подряд, с 15 по 17 июня. Праздник выпадает на воскресенье, а согласно Кодексу законов о труде, понедельник, который наступает после праздничного дня – выходной.
Следующим длинным уик-эндом, которым будут наслаждаться украинцы, станет период с 28 по 30 июня, так как 28 — День Конституции Украины. Кроме того, в четверг, 27 июня, рабочий день будет сокращен на один час.
Как отметили в ПриватБанке, в воскресенье, 16 июня, будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения будут закрыты.
Что касается 17 июня, то в этот день будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни. Все остальные отделения работать не будут.
На День Конституции будут работать только отделения с графиком работы в праздничные дни, а все остальные закроются.
Теги: Донбасс, банк, закрытие, ПриватБанк
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