Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине

04.06.2019 20:30

В Донецкой области синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, по данным Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, днем ​​4 июня на территории Донецкой области ожидаются при грозах шквалы восточного ветра 15-20 м/с, которые сохранятся до конца дня. Температура воздуха днем ​​составит 26-31°С.

На 5-6 июня синоптики предусматривают переменную облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью – 15-20°С, а днем ​​– 25-30°С.

На 7-8 июня ожидается переменная облачность. 7 июня – без существенных осадков, 8 июня осадков совсем не предвидится. Ветер – восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 14-19°С, днем ​​– 25-30°С.

Температура воды в Азовском море составляет +28°С.