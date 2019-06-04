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Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине

04.06.2019 20:30
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Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине

В Донецкой области синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении. Об этом сегодня, 4 июня, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Так, по данным Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, днем ​​4 июня на территории Донецкой области ожидаются при грозах шквалы восточного ветра 15-20 м/с, которые сохранятся до конца дня. Температура воздуха днем ​​составит 26-31°С.
На 5-6 июня синоптики предусматривают переменную облачность, местами дождь, гроза. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью – 15-20°С, а днем ​​– 25-30°С.
На 7-8 июня ожидается переменная облачность. 7 июня – без существенных осадков, 8 июня осадков совсем не предвидится. Ветер – восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью – 14-19°С, днем ​​– 25-30°С.
Температура воды в Азовском море составляет +28°С.



Теги: Донбасс, дождь, гроза, прогноз погоды
 
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