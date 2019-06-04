Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»

04.06.2019 16:24

Так уж повелось, что каждая новая власть начинает с возбуждения уголовных дел против старой. Особенно в Украине, где «попередников» практически официально называют антинародным или преступным режимом. Не избежал сей чаши и Петр Порошенко, который сам еще недавно устраивал заочные суды над Виктором Януковичем. Как говорится, судившие становятся судимыми!

И теперь уже против Порошенко возбуждено целых пять уголовных дел - и это только начало! Тревожно поглядывает по сторонам Турчинов, нервничает Яценюк, опасливо оглядывается Луценко. А потенциальные обвиняемые рангом пониже, нардепы и губернаторы, главы госкомпаний и ведомств, уже спешно заказывают авиабилеты, а то и целые чартеры. Формально собираясь на отдых на острова, а реально пакуя в чемоданы не только плавки, но и шубы – их отпуск явно затянется, возможно, на несколько лет.

Уже скоро выдвинутых обвинений будет на порядок больше, и по многим из них заведут уголовные производства. Но это не означает, что все они дойдут до суда. Ведь в постмайданную эпоху Порошенко коррупционеры придумали себе эффективным способ оправдания через следствие: на них заводили дела, а через месяц закрывали их «за отсутствием состава преступления», тем самым официально снимая все обвинения. До суда доходило немного дел, а сколько из них увенчались приговорами? Единицы!

Но всё же кого-то обязательно посадят, а кого-то будут долго таскать по судам. Даже если бы новая власть и не захотела этого делать, ей бы пришлось - потому что это традиция жертвоприношения со времен Ющенко, символизирующая и имитирующая борьбу со злом. А тут ситуация покруче, потому что Зеленский избирался на волне требований «разогнать и посадить», и ему просто необходимо хотя бы частично удовлетворить жажду народной мести. Иначе делить ему электорат Львовской области на пару с тем же Порошенко! Так что 2-3 громкими делами он не отделается, тут нужны «массовые репрессии»

Чьей же крови более всего жаждет народ, и за что требует возмездия? А вопрос стоит именно так. Потому что с одной стороны украинцы ждут объективного расследования по самым резонансным темам, с тем, чтобы хотя бы были названы конкретные фамилии. Ну а с другой, уже есть список лиц, которых считают ответственными за развал и разграбление страны, которых хотят увидеть за решеткой хоть по какому-то обвинению. Поэтому давайте рассмотрим их отдельно.

Список дел стоит начать в хронологическом порядке, и первыми тут будут «преступления против Майдана». Ну, так они назывались при Порошенко, а вот более объективно это будет звучать как «преступления в ходе Майдана». Поскольку если руководствоваться законами Украины, а не «революционной необходимость», и смотреть на те события глазами всех украинцев, а не только одной половины, то придется признать, что преступления там совершали обе стороны. И незаконные действия одной не могут быть оправданиями для незаконных действий другой – иначе тогда придется оправдывать и сепаратистов, утверждающих, что они решили отделиться от Украины из-за переворота в Киеве.

Преступления в ходе Майдана – это непочатый край работы для целой армии следователей, поскольку там нужно расследовать десятки крупных и сотни мелких эпизодов, от провокационных стычек с милицией и убийств активистов до политических решений и прямого нарушения Конституции. В этом были замешаны все ведущие политические силы, множество влиятельных и «уважаемых» людей - включая тех, кто на волне Майдана пришел к власти.

Поэтому неудивительно, что эту тему не поднимали, искажали и вообще затравливали всякого, кто пытался в ней объективно разобраться. И даже дело по т.н. «снайперам Майдана», единственное не спрятанное под сукно, за пять лет так и не довели до логического завершения, даже не назвали заказчиков этих убийств. Хватит ли духу у новой власти сорвать эти покровы? Сомнительно!

Сдача Крыма в феврале-марте 2014 года стала первым обвинением, брошенным в лицо новой власти, причем брошенным её же союзниками. По данному эпизоду к ответственности можно привлечь множество людей, и в первую очередь представителей первой постмайданной власти. Все они фигурируют, в частности, в стенограммах заседаний СНБО.

Турчинов, Яценюк, Аваков, Тенюх, Наливайченко, Парубий, а также присутствовавшая там Тимошенко – ко всем ним есть очень острые вопросы. А также к некоторым «героям» из числа командного состава расположенных в Крыму военных частей, не оказавших захватчикам никакого сопротивления. И снова мы понимаем, что из-за того, что некоторых из них стали союзниками Зеленского, этот самый позорный эпизод в истории Украины так и останется «незамеченным» правосудием. Во всем виноват Путин – и точка!

Превращение АТО в настоящую войну, с использованием авиации и артиллерии, приведшее к гибели множества мирных жителей и военнослужащих – это обвинение в адрес главнокомандующих Турчинова и Порошенко уже несколько лет вертится на языке миллионов украинцев, не одобривших эту самую АТО. Но так как высказывание таких крамольных мыслей вслух объявлялось «антиукраинской пропагандой» и каралось, то это обвинение тоже удавалось «не замечать» целых пять лет. Как будет теперь, это зависит уже от того, снимет ли новая власть с украинцев намордники политической цензуры и остановит ли проводимую СБУ охоту на ведьм.

События в Одессе 2 мая 2014 года – еще одна очень печальный эпизод, на который пять лет старательно закрывала глаза прежняя власть. Впрочем, новая тоже о нем не вспомнила, хотя от Зеленского ожидали присутствия на траурных мероприятиях в день пятой годовщины трагедии, в которой погибли почти полсотни украинских граждан. Видимо, Владимира Александровича больше заботят проблемы Западной Украины, куда он мотался уже два раза за неделю своего президентства, хотя не этот регион отдал ему 80-90% своих голосов.

Это дело с самого начала было остро заполитизировано, к тому же к нему тем или иным образом причастны немало лиц из числа украинской элиты (политики, нардепы, чиновники, бизнесмены, «авторитеты»), поэтому расследовать его – это все равно, что вскрыть осиное гнездо. Тем не менее, именно это дело стоит первым в списке обвинений в адрес «хунты Турчинова», которые выдвигают противники Майдана и постмайданной власти. А их в Украине много, не говоря уже о том, что про «одесскую Хатынь» регулярно вспоминают российские политики и журналисты, сделавшие её краеугольным камнем своей пропаганды. Так что эту тему будут поднимать довольно часто.

Обвал гривны и банковский крах 2014-2015 г.г., разорившие Украину и украинцев, все эти годы старательно списывался то на аморфный «кризис», то на сбежавшую команду Януковича-Азарова, то на «российскую агрессию». И никто из причастных к нему высокопоставленных лиц никогда и не подумал взять на себя хоть малую толику ответственности. Между тем, действия тогдашнего руководства государства, правительства, Минфина и Нацбанка можно подвести под определенные статьи УК. Как говорится, Тимошенко и за меньшее отсидела!

Учитывая возможную причастность к этому нового секретаря СНБО Данилюка (тогда он был представителем Порошенко в Раде, затем замглавы его Администрации), новая власть вряд ли станет инициировать эти расследования. Кроме того, непосредственно к тогдашним банковским аферам причастны многие олигархи, включая Игоря Коломойского. Однако иски и заявления могут подать те, кто не связан ни с Коломойским, ни с Зеленским, ни со старой властью. А там уже дело техники раздуть это хотя бы до уровня резонансных журналистских расследований.

Изваринский, Иловайский и Дебальцевский «котлы», в которых украинские вооруженные силы (ВСУ, Нацгвардия, батальоны МВД) понесли серьезные потери, и которые стали причиной краха АТО. Это одно из самых тяжелых обвинений в адрес президента Порошенко, и основное обвинение причастных руководителей силовых ведомств и штабов: Гелетея, Полторака, Авакова, Наливайченко, Муженко.

Шансы на то, что по этим обвинениям хотя бы возбудят уголовные дела, достаточно велики. Во-первых, это очень резонансные темы, и требования наказать ответственных за военные катастрофы раздаются уже несколько лет. Просто всё это время Порошенко и его придворные генералы могли себе позволить их игнорировать. Теперь же, будем надеется, ситуация изменится. Во-вторых, это одно из немногих обвинений «преступного режима», которое поддерживают разные политические силы – пожалуй, все, кроме «порохоботов».

Политические репрессии украинцев, развязанные постмайданной властью и покрываемыми ею «ультрапатриотами». Они осуществлялись вначале руками радикалов, а затем СБУ и прокуратурой. В данном случае речь идет не о тех, кто участвовал в провозглашении «народных республик» или был «информатором террористов», а о людях, пострадавших лишь за публичное высказывание своего мнения. Среди них писатель Олесь Бузина (убит националистами) и журналист Руслан Коцаба, отсидевший полтора года за призывы к бойкоту мобилизации.

А еще десятки, если не сотни украинцев, репрессированных за сообщение в блоге или репост новостей с российских сайтов. Не окажется ли, что за 2014-2018 г.г. по политическим обвинениям в Украине было арестовано больше людей, чем во всем СССР в период 1960-90 г.г.?

Нередко задержанных и осужденных за «измену» украинцев незаконно превращали в настоящих заложников. Например, в 2015 году в Одессе СБУ разгромила пророссийскую организацию «Общественный совет Бессарабии», обвинив её в подготовке создания «Бессарабской народной республики». Операцию планировал и готовил лично Василий Грицак, занимавший тогда должность начальника Антитеррористического центра и очень хотевший чем-то выслужиться перед Порошенко (и у него это получилось). Так вот, несколько арестованных членов «Общественного совета» затем… обменяли на арестованных в России украинских активистов. По какому закону?! Для СБУ Грицака закон был не писан.

Сейчас украинцы еще не пришли в себе после этого шока, и опасаются, что репрессии будут продолжены и при новой власти – пока что не выказывающей намерения их свернуть и реабилитировать хотя бы тех, кто пересказывал «неправильные» новости о состоянии дел в Украине и на фронте. Однако с наступлением «политической оттепели» эта тема будет непременно поднята, а обвинения против главных организаторов репрессий (Порошенко, Грицак) выдвинут, скорее всего, представители таких политических сил, как «За жизнь», потому что это даст им дополнительные очки.

Дела о коррупции и хищениях в Минобороны, МВД и Укроборонпроме – к ним относятся не только еще горячий «Свинарчукгейт», испортивший Петру Порошенко его избирательную компании, но и уже подзабытое «дело о рюкзаках» семьи Аваковых, «песочное дело» аваковского зама Чеботаря, «топливное дело» заместителей Полторака и многие другие.

Подчеркнем, что уголовные дела по всем этим фактам уже были возбуждены, просто их сумели спустить на тормоза (похоже, что и «Свинарчукгейт» тоже). И что очень важно, эти обвинения тоже объединяют украинцев с разными политическими взглядами в желании, чтобы их фигуранты понесли заслуженное наказание. Хотя, конечно, суд над руководством МВД это пока еще лишь «фантастика», однако наличие этих дел дает Зеленскому хороший рычаг для контроля Авакова, если вдруг тот решит пойти против него.

Масштабная коррупция в Министерстве инфраструктуры, «Укрзализныце» и Администрации морских портов. Пока еще эта тема лишь в перспективе, но если новая власть решит её копнуть, то возбужденные уголовные дела по масштабам затмят собою и «Свинарчукгейт», и даже дело Насирова. Потому что в данном случае речь идет о коррупционных тендерах и хищениях на десятки миллиардов гривен - именно столько было освоено из этих «кормушек» чиновниками и олигархами в течение 2014-2018 годах.

Среди фигурирующих там фамилий можно встретить Максима Бурбака, Андрея Адамовского, Владимира Омеляна, Владимира Шульмейстера, Юрия Васькова, братьев Дубневичей, братьев Крючковых (которые сейчас также проходят по делу «Энергомережи») и еще очень многих нардепов, политиков и бизнесменов – в том числе уже пристраивающихся при новой власти. Так что, опять же, поголовной «чистки» этих ведомств не состоится, потому что там «тырили» все. Но можно надеться хотя бы на расследовании отдельных дел!

Оффшорный бизнес Петра Порошенко, давно уже ставший притчей во языцех, на фоне всего вышеперечисленного уже не кажется таким уж серьезным преступлением, но всё же он является вопиющим нарушением закона, тем более что он занимался им в тот самый момент, когда под Изварино и Иловайском гибли посланные туда главнокомандующим войска. Ну и вообще многие украинцы за пять лет так осерчали на Петра Алексеевича, что со злорадством припомнят ему и это.

Кстати, уже припомнили: Андрей Портнов подал в Государственное бюро расследований иск по фактам прохождения через оффшорные компании Порошенко и предприятии «Кузня на Рыбальском» 300 миллионов долларов «грязных денег». И это уже пятое обвинение против экс-президента, которое выдвинул (и подал соответствующие документы в следственные органы) Портнов, категорически обещавший посадить Порошенко. Что ж, причин чтобы отправить его на нары более чем достаточно!

Что же касается списка первых лиц державы (уже бывших первых), на которых украинцы возлагают вину за пять лет сплошной катастрофы, то его тоже возглавляет Петр Порошенко. Вторым идет Александр Турчинов, едва ли ни самый ненавистный из постмайданных политиков, разделяющий это бремя с Яценюком и Парубием – и рейтинг «Народного Фронта» тому подтверждение.

Генпрокурор Луценко, министр «антисоциальной» политики Рева, экс-глава СБУ Грицак и экс-министр обороны Полторак, Гелетей «Иловайский», вице-премьер Кубив, Яресько и Гонтарева, порошенковские ждуржки Кононенко и Свинарчук, «решала» Александр Грановский – это лишь первая строка этого очень длинного списка, фигурантов которого многие украинцы давно мечтает увидеть на скамье подсудимых. И они будут очень благодарны тому президенту, который осуществит это возмездие.

Иван Пургин