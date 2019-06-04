Стало известно, кто заменит Геращенко на переговорах в Минске

04.06.2019 12:01

Бывшая уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе в Минске.

Эту информацию сама Лутковская подтвердила «Громадському радіо».

«Я была на совещании президента Украины и главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе президента Кучмы и, собственно, буду отвечать за гуманитарные вопросы», - отметила она.

Ранее за гуманитарные вопросы в Трехсторонний контактной группе отвечала первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Очередное заседание ТКГ состоится 5 июня. На нем Украина поднимет вопрос обеспечения режима прекращения огня на Донбассе в период уборки урожая.

Валерия Лутковская с 24 апреля 2012 по 28 апреля 2017 занимала должность уполномоченной Верховной Рады по правам человека.

Сейчас она программная директор Украинского института по правам человека, занимается адвокатской деятельностью.