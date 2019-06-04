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В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка

04.06.2019 12:23
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В Киеве начался суд над полицейскими, убившими ребенка

В Голосеевском районном суде начался суд над полицейскими, старшим сержантом Владимиром Петровцом и лейтенаном Иваном Приходько, которые застрелили ребенка в Переяслав-Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Сообщается, что прокуратура просит суд избрать двум полицейским меру пресечения в виде содержания под стражей без внесения залога.

На территории квартала, где расположен суд, находятся минимум три десятка полицейских.



Теги: Украина, Донбасс, Киев, ребенок, суд, убийство, прокуратура, залог, полицейский
 
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