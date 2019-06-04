Главная / Новости / Украина / В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
Последние новости раздела
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ22:35
- "На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин22:14
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине 20:30
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- "Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом18:59
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Приватбанк сообщил срочную новость: отделения массово закрывают17:41
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ
04.06.2019 22:35
В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о конфискации имущества у жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, которые получат российские паспорта.
Автором законопроекта выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий, передает donpress.com.
Название документа звучит так:
«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».
Данный документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, законопроект, конфискация, имущество, паспорт, Верховная Рада, ОРДЛО
Читайте также:
- Верховная Рада приняла поправки к бюджету и провалила "драконовский" антикризисный пакет (ВИДЕО)
- Верховная Рада не признала новую Госдуму РФ
- Россияне предлагают украинцам получить двойное гражданство
- Включение Украины в состав России: российский эксперт Стариков призвал Москву действовать срочно
- США обещали - США сделали: Обама подписал закон о миллиардном кредите Украине (ВИДЕО)
- Из крайности в крайность: Украина готовится вступить в НАТО
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Несколько тысяч: В МВД РФ не уточняют, сколько людей из «Л-ДНР» подали документы на паспорт РФ17:24
- В Мариуполе на Приморском бульваре умер мужчина15:49
- «Изнурительное испытание»: Красный Крест назвал главные проблемы пересечения КПП ОРДЛО 15:08
- В ОРДО ждут из Украины «наплыва» желающих получить паспорт РФ14:03
- Кому мешал куратор боевиков "Л/ДНР" Сурков: Белковский раскрыл новые планы Путина по Донбассу13:20
- Шахтные воды на шахте «Комсомолец Донбасса» без очистки сливают в водоемы12:42
- Жители Донецка и других городов не верят в «агитацию» за получение «паспортов РФ»11:42
- Донбасс охватили жаркие бои: боевики "Л/ДНР" пошли в атаку - ВСУ отбивают удары ПТРК и зениток11:02
- Пляж с военной базой и патрули: как и за сколько отдыхают летом в ДНР10:41
- В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ22:35
- "На Донбасс не приедет", - в России в драке убит спецназовец ГРУ Белянкин22:14
- Украинские воины на Донбассе рассказали о новой тактике боевиков21:49
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине 20:30
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- "Как будем давить на агрессора?" Зеленский прибыл в Брюссель с первым визитом18:59
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Рис с пластиком и мясо с клеем: как выявить продукты-подделки21:18
- Эксперт объяснил, при каких условиях не будут разворовываться деньги на восстановление Донбасса20:55
- Россия прекратит войну на Донбассе при одном условии, - Портников о вызове для Зеленского20:01
- Кучма не поможет решить вопрос с Донбассом – Тука19:27
- 12 продуктов, которые могут оказать странное влияние на вашу психику18:27
- Бондаренко об убийстве мальчика: «Несите другое государство, это сгнило»17:59
- Чудеса "люстрации": фото и скандальные биографии копов, подозреваемых в убийстве под Киевом17:08
- Сядут все: 10 главных обвинений против «преступного режима»16:24
- 6 типов мужчин, с которыми в отношениях лучше не торопиться15:25
- Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори14:43
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Бойцы ВСУ «уничтожили» морской десант Российской Федерации
- Жуткая находка поставила на уши весь ресторан: эти фото отобьют аппетит надолго. ВИДЕО
- «Лупят прямо по поселку»: жители Донецка сообщают о мощном обстреле
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- В «ДНР» сократили комендантский час
- "Путин прекратит войну": названы условия мира с Россией
- Сама себе Юля. Тимошенко отказала Ляшко, Коломойскому и Кличко
- Украинцев ждут жесткие коммунальные проверки и штрафы: кому стоит бояться