В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ

04.06.2019 22:35

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о конфискации имущества у жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, которые получат российские паспорта.

Автором законопроекта выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий, передает donpress.com.

Название документа звучит так:

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Данный документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.