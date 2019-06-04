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В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ

04.06.2019 22:35
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В ВР внесли законопроект о конфискации имущества жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о конфискации имущества у жителей неподконтрольной Украине части Донбасса, которые получат российские паспорта.

Автором законопроекта выступил внефракционный народный депутат Олег Мусий, передает donpress.com.

Название документа звучит так:

«Проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство Российской Федерации и проживают в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Данный документ был принят и передан на рассмотрение руководства парламента.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, законопроект, конфискация, имущество, паспорт, Верховная Рада, ОРДЛО
 
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