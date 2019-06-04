Знов пенсіонери?.. Який «сюрприз» приховують майбутні парламентські вибори

04.06.2019 14:43

Більшість на майбутніх парламентських виборах має шанси набрати та політична сила, яка орієнтується на старший пенсійний електорат. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту інтернет-видання Новини України – From-UA розповів український політичний діяч, аналітик Тарас Чорновіл.

Коментуючи шанси нової політичної сили Володимира Гройсмана пройти у парламент, наш співрозмовник зазначає, що нинішньому прем’єру навряд чи вдасться досягнути прохідного бар'єру.

«Поки що його планка виглядає десь в районі 2-3%», - прогнозує Чорновіл.

«Гройсман втягується у виборчу кампанію на основі заяв: мовляв ми досягли, ми зробили... Але ми бачили, що подібна тактика нічим не допомогла Яценюку. Чи це допоможе Гройсману? Він відтягував голоси виключно у Порошенка. Якусь кількість він зможе відтягнути - чи багато? Я думаю, що ні. У Порошенка зараз теж не найкращій електоральний період, йому осінь дала б більший ефект. Тому Гройсман зараз бере виключно порошенківські голоси, розтягує цей обмежений електорат і має всі можливості провалитися на виборах», - каже експерт.

На думку політолога, група Володимира Гройсмана могла б зайти у Верховну Раду «як мажоритарними».

«У них є ресурси, є можливості, є свої зв'язки, зокрема у Вінницькій області, у нього, у Реви, ще у кількох, які б могли десь поскубати електорат в центрі і на заході України. Тож якби Гройсман вирішив пустити себе і членів своєї команди по кількох мажоритарних округах, то їхня група могла би, в принципі, зайти у ВР», - додає аналітик.

За словами експерта, вибори, які відбудуться влітку, дуже стрімкі, і більшість має шанси набрати та політична сила, яка орієнтується на старший пенсійний електорат.

«В першу чергу це допомагає Опозиційній платформі - вони влітку візьмуть значно більше, тому вони так активно і виступали за дочасні вибори. Чи допоможе це Зеленському - це йому дуже допоможе, тільки з однієї причини - що він ще не втратив свої рейтинги, і за його політичну силу за інерцією ще готові голосувати. А Гройсману, мені здається, це далеко не на користь, просто він не встигне розкрутитися і він не встигне відділитися, відмитися від прем'єрської посади», - додає співрозмовник видання.