6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать

05.06.2019 12:30

Вознесение Господне относится к числу главных двунадесятых празднеств и в 2019 году приходится на 6 июня.

Это светлое событие имеет определенные каноны, которых необходимо придерживаться. Чтобы правильно отметить праздник, заручиться поддержкой и любовью Господа, следует знать, что разрешается делать в этот день, а что строго запрещено.

В день Вознесения Господня запрещаются любые ссоры, конфликты и скандалы. Воздержитесь от грубости, особенно в адрес близких и родных.

6 июня 2019 года следует отказаться от тяжелой работы, требующей особого усердия и сил. Это касается и труда в садах и огородах. Не стоит в праздничный день полностью погружаться в работу и дела: лучше провести больше времени в молитвах.

В этот праздник не отпевают усопших, а в храмах не совершают панихиду.

Нельзя громко кричать на улице, раскидывать мусор, плевать на землю.

В день Вознесения запрещено говорить «Христос Воскрес».

Источник: https://from-ua.com