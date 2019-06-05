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6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
Вознесение Господне относится к числу главных двунадесятых празднеств и в 2019 году приходится на 6 июня.
Это светлое событие имеет определенные каноны, которых необходимо придерживаться. Чтобы правильно отметить праздник, заручиться поддержкой и любовью Господа, следует знать, что разрешается делать в этот день, а что строго запрещено.
В день Вознесения Господня запрещаются любые ссоры, конфликты и скандалы. Воздержитесь от грубости, особенно в адрес близких и родных.
6 июня 2019 года следует отказаться от тяжелой работы, требующей особого усердия и сил. Это касается и труда в садах и огородах. Не стоит в праздничный день полностью погружаться в работу и дела: лучше провести больше времени в молитвах.
В этот праздник не отпевают усопших, а в храмах не совершают панихиду.
Нельзя громко кричать на улице, раскидывать мусор, плевать на землю.
В день Вознесения запрещено говорить «Христос Воскрес».
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, праздник, религия, христианство, Вознесение Господне
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