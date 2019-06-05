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Будет ли "Минск - 3": Белковский о шансах Путина и Зеленского заключить мир на Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский и его российский коллега Владимир Путин могут подписать новые соглашения по Донбассу, именуемые "Минск - 3".
Об этом "Обозревателю" сообщил политтехнолог Станислав Белковский, передает "Диалог.UA".
"Минские соглашения невыполнимы. Они были формой фиксации бесконечного замороженного конфликта по образцу Приднестровья или Северного Кипра. Украина не может предоставить спецстатус "Л/ДНР" и провести там выборы по украинским законам, а значит, Россия не передаст ей контроль над границей. Именно "Минск-3" может и должен стать предметом прямых переговоров между Зеленским и Путиным. Стартовая концепция за Зеленским как молодым и гибко мыслящим лидером", – считает Белковский.
По его мнению, сейчас главное – это качественно новая концепция урегулирования конфликта, которая может быть закреплена соглашениями "Минск-3". Формально преемственными по отношению к "Минску-2", но де-факто должна определить совершенно иной сценарий достижения мира.
"Ясно, что от вопросов тотального обмена пленными, амнистии и т.п., так или иначе, никуда не деться. В любом случае, Россию придется соблазнять перспективой частичного снятия европейских санкций в случае реинтеграции ОРДЛО в Украину в рамках "Минска-3". Это для российской элиты очень важно. Вопрос можно решить до истечения первой каденции Зеленского. Хотя гарантий нет – очень многое зависит от тяжело обиженного на Запад Владимира Путина", – подытожил он.
Теги: Донбасс, Путин, война, переговоры, Зеленский
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