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«Диктовать условия агрессору»: Жданов рассказал, как Украина может поставить на место Россию
Президент Украины Владимир Зеленский должен изменить минский формат, чтобы разрешить войну на Донбассе.
Как передает replyua.net, об этом в комментарии «Обозревателю» заявил военный эксперт Олег Жданов. «Если Зеленский сохраняет существующий формат, это будет болото, утопия», - пояснил он. Вместе с тем, комментируя заявления Зеленского, сделанные по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, он сказал: «Меня очень насторожило две вещи. Первая – то, что он не захочет раскрывать сегодняшнюю встречу в Минске. Вторая – вопрос выполнения Минских договоренностей».
По мнению эксперта, Украине может выполнять Минские договоренности «в существующем сегодня контексте, либо на наших условиях, исключив все пункты, которые нам не нравятся». Более того, Жданов настаивает, что наша страна в Минске может «диктовать условия России», а также и «начинать выкручивать руки Российской Федерации».
«Также очень важно внести коррективы в существующий формат переговоров –поставить РФ в позицию страны-ответчика и исключить из переговорного процесса самозванцев – так называемых представителей непризнанных республик», - пояснил эксперт.
Теги: Россия, Донбасс, война, агрессия
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