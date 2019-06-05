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Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
05.06.2019 08:14
На съемках вокального шоу «Голос. Дети-5» украинская певица Джамала поделилась печальной историей из своей жизни, пишет Политека.
Во время «слепых прослушиваний» юная вокалистка Майрамик Авоян чувственно исполнила украинскую песню «Водограй» и подняла острую тему издевательств в школе – буллинга. Как призналась девочка, одноклассники часто обижают ее из-за яркой внешности.
Джамалу тронула ее история и она решила поделиться своими переживаниями. Артистка вспомнила неприятный инцидент, который произошел с ней в детстве.
«У меня было такое, что мне однажды просто натерли лицо виноградом и побили меня, потому что я пела. Мне пришлось рассказать все отцу», — вспомнила Джамала.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, избиение, Джамала, певица
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