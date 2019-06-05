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Грозит 5 лет: стало известно о наказании полицейским, которые убили 5-летнеего ребенка

05.06.2019 15:00
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Грозит 5 лет: стало известно о наказании полицейским, которые убили 5-летнеего ребенка

Заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, комментируя убийство 5-летнего Кирилла, рассказал, что полицейским грозит от 3 до 5 лет, передает replyua.net.

По словам эксперта, смягчить ответственность может только чистосердечное признание. «А на сегодняшний момент, я так понимаю, адвокаты и обвиняемые решили «играть в долгую», играть на то, чтобы вообще отвертеться от всех обвинений», – отметил эксперт.

Петренко также указал на то, что у обвиняемых есть два отягчающих обстоятельства – убийство ребенка и пребывание в состоянии алкогольного опьянения. «Соответственно, они будут иметь верхнюю границу той статьи, которую им инкриминируют», – уверен он. «Но не думаю, что это будет статья за умышленное убийство. Я не вижу тут оснований для умышленного убийства. Скорее всего, было убийство по неосторожности. Если я не ошибаюсь, это от 3 до 5 лет. Т.е. их к 5 годам могут приговорить», - сделал предположение эксперт.



Теги: Донбасс, ребенок, убийство, полиция, тюрьма
 
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