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Кабмин обязал НАК «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

05.06.2019 13:30
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Кабмин обязал НАК «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, обязывающее НАК «Нафтогаз Украины» не повышать цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Во время, заседания Гройсман отметил, что Украина имеет обязательства держать рыночные цены, однако, нельзя отказаться от импортного паритета. Он отметил:

«Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться».

Кроме того, премьер заявил, что «Нафтогаз» утвердил цены на июнь и на июль, которые выше рыночных:

«Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене».

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, цена, Нафтогаз, население, Кабмин
 
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