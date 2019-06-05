Кабмин обязал НАК «Нафтогаз» снизить цены на газ для населения

05.06.2019 13:30

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании принял постановление, обязывающее НАК «Нафтогаз Украины» не повышать цены на газ для населения. Об этом заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман.

Во время, заседания Гройсман отметил, что Украина имеет обязательства держать рыночные цены, однако, нельзя отказаться от импортного паритета. Он отметил:

«Я тут не могу ничего сделать, но когда импортные цены снижаются, то и внутренние цены для украинских потребителей должны снижаться».

Кроме того, премьер заявил, что «Нафтогаз» утвердил цены на июнь и на июль, которые выше рыночных:

«Мы разработали документ, который не даст НАК злоупотреблять монопольным положениям. Они накрутили цены до 8 800 гривен по некоторым регионам Украины. Мы говорили об этом уже не раз. Газ должен стоить в июне около 8000, в июле 7700. Это коридор, который отвечает рыночной цене».

Источник: https://donpress.com