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Кабмин устроил чистку среди губернаторов

05.06.2019 18:00
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Кабмин устроил чистку среди губернаторов

Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українськi Новини.

"Мы сегодня подаем Президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация Президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.

По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах.

При этом премьер не указал, увольнение каких именно губернаторов было согласовано.

Напомним, заявлени об отставке написал губернатор Черниговской области Александр Мисник, губернатор Винницкой области Валерий Коровий, глава Тернопольской области Степан Барна.

А также ранее сообщалось об отставках Геннадия Москаля (Закарпатье), Алексея Савченко (Николаевская область) и Олег Синютка (Львовская область).

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, губернатор, Кабмин
 
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