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Коломойский пошел в обход: олигарх придумал, как отложить запуск рынка электроэнергии
Как передает replyua.net, Комитет Верховной Рады по топливно-энергетическому комплексу принял решение о переносе запуска рынка электроэнергии на 3 месяца. Комментируя информацию, блогер и журналист Дмитрий Вовнянко отмечает, рвение, с которым Коломойский пытается перенести сроки запуска оптового рынка электроэнергии в Украине – уже вызывает восторг. Становится понятно, как он стал миллиардером. Все по Высоцкому: «там шпионки с крепким телом, ты их в дверь – они в окно».
Дмитрий Вовнянко напоминает, Игорю Валерьевичу рынок электроэнергии – не нужен. У Игоря Валерьевича – ферросплавные заводы, где цена электричества – до 50% себестоимости продукта. Поэтому, как говорил покойный Чечетов: «Оцените красоту игры». На заседание СНБО ничего не вышло, Кабмин Игоря Валерьевича послал – пришлось действовать снова через Раду. И вот комиссия Верховной Рады по ТЭК, при отсутствии журналистов, без анонса приняла два решения – о «зеленом тарифе» для домашних солнечных станций и о переносе срока запуска рынка электроэнергии на три месяца.
Журналист объясняет, все сделано по старым добрым заветам рейдеров – депутаты, которые будут голосовать за «зеленый тариф» на самом деле проголосуют за перенос внедрения оптового рынка электроэнергии. Дело теперь – за сессионным залом Верховной Рады. Очевидно, теперь нардепов будут активно агитировать голосовать за законы о «зеленом тарифе». Следующий ход за премьером Гройсманом. Читайте также – Зеленский принялся решать вопросы Коломойского.
Теги: Донбасс, электроэнергия, Коломойский
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