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Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров
Можно ли использовать фумигаторы.
Доктору Комаровскому на форуме для родителей задали вопрос о том, насколько вредно использование фумигаторов с пластинками в помещение с грудными детками, так как начался летний сезон, а с ним и сезон комаров, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Комаровский предложил родителям в первую очередь рассмотреть варианты с различными сетками на окнах и форточках, чтобы защитить жилище от кровососущих насекомых. Он отметил, что сейчас есть большой выбор различных приспособлений для окон и дверей и можно выбрать подходящий.
«Что касается фумигатора с пластинками, то, разумеется, пользы для ребенка в этом нет, хотя особого риска для здоровья, если используются качественные пластинки, тоже нет. Хотелось бы, чтоб ребенок спал без фумигатора, но если на одну чашу весов положить вред от фумигатора, а на другую — малышовое тело, покрытое укусами и бессонные ночи из-за зуда и криков, то, по-видимому, вред фумигатора — это меньшее зло, его и надо выбрать в такой ситуации», — объяснил Комаровский и дал рекомендации о том, как быстро снять зуд после укуса насекомых.
Теги: Донбасс, комар, укус, Евгений Комаровский
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