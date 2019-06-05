Обострение в зоне ООС: Зеленский обратился к руководству РФ и оккупантам на Донбассе

05.06.2019 14:15

Обострение конфликта на Донбассе – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, заявил 5 июня в Facebook президент Украины Владимир Зеленский, пишет Гордон.

"Вследствие усиленных обстрелов позиций Операции Объединенных сил на Донбассе погибли трое военнослужащих и еще трое были ранены. Я сочувствую семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил на Донбассе. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновления переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии", – написал Зеленский.

По его словам, 5 июня украинская делегация в Брюсселе обсудит с европейскими коллегами открытую демонстрацию агрессии, а украинская сторона в Минске напомнит о недопустимости попыток диалога с Украиной с позиции силы.

Источник: https://from-ua.com