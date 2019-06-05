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Разумков о «Слуге народа» на выборах в парламент: «Депутаты пытаются с нами договориться»
Партия «Слуга народа» готова идти на радикальные меры, чтобы очистить украинский парламент
Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политтехнолог, лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
По его словам, новая Верховная Рада должна поменять схему работу – новым политикам нужно сделать так, чтобы в парламент больше не шли зарабатывать. Для этого достаточно принять ряд законов из предвыборной кампании Владимира Зеленского, которые призваны убрать коррупционную составляющую.
«Если будут ошибки, мы будем использовать все возможные усилия, чтобы их исправлять. Тут можно идти на радикальные методы, чтобы украинский парламент очистился от той ржавчины, которой там скопилось много», — говорит Разумков.
Также политик отметил, что 44% украинцев готовы поддержать «Слугу народа» на парламентских выборах. Конечно же, это порождает пристальное внимание со стороны многих депутатов, которые даже предпринимают попытки договориться, но, утверждает лидер партии, это не значит, что «Слуга народа» будет с кем-либо договариваться.
«Депутатов мы не берем. Приходили депутаты, задавали вопросы – здесь все более, чем понятно. Есть критерии, которые были озвучены, есть принципы, с которыми партия пойдет на парламентские выборы. Тем более, предвыборная кампания будет без «чернухи» с нашей стороны», — заявил Разумков.
Напомним, недавно политическая партия президента Владимира Зеленского получила нового главу. Ранее партией руководил Иван Баканов, а новым главой президентской партии «Слуга народа» стал политический советник главы государства Дмитрий Разумков.
Разумков сразу объявил, что партия «Слуга народа» готовится к предстоящим парламентским выборам. «Партия пойдет на выборы. У нас также состоится съезд», — сказал Разумков, уточнив, что первый этап съезда пройдет 8 июня.
Стоит также отметить, что как заявил глава Администрации президента Андрей Богдан, лидеры парламентских фракций обманули Владимира Зеленского во время их совещания по вопросу внесения изменения в избирательное законодательство.
По словам Богдана, во время непосредственной беседы с президентом лидеры фракций поддержали идею внесения изменений в избирательное законодательство, однако буквально на следующий день публично выступили против этого.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, парламент, выборы, депутаты, Слуга народа
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