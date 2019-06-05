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«У нас есть план»: Зеленский намерен обсудить с бизнесменами развитие Донбасса
05.06.2019 14:00
В июне запланирована встреча с крупным бизнесом по развитию Донбасса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Глава государства отметил:
«С большим бизнесом мы планируем встретиться в июне. Мы будем говорить о развитии Донбасса. Потому что у нас есть план. Мы предлагаем бизнесу инвестировать именно в Донбасс, инвестировать в инфраструктуру Донбасса, потому что мы все понимаем, что Донбасс обязательно вернется и кто-то этим должен заниматься».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, бизнес, развитие, Зеленский
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