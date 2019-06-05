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В полиции выяснили, из какого оружия был убит 5-летний Кирилл Тлявов
05.06.2019 12:17
Погибший от огнестрельного ранения пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области был ранен из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов.
Правоохранитель отметил:
«Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было».
Пока Небетову неизвестно, нашли ли сейчас винтовку, так как делом занимается Государственное бюро расследований.
Напомним, ранее сообщалось, что ребенка в Переяслав-Хмельницком убили из пистолета, однако, его до сих пор не нашли.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ребенок, убийство, полиция
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