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В полиции выяснили, из какого оружия был убит 5-летний Кирилл Тлявов

05.06.2019 12:17
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Погибший от огнестрельного ранения пятилетний Кирилл Тлявов из Переяслав-Хмельницкого Киевской области был ранен из мелкокалиберной винтовки. Об этом сообщил и.о. начальника полиции Киевщины Андрей Небетов.

Правоохранитель отметил:

«Предварительно выстрел выполнялся из мелкокалиберной винтовки. Не из пистолета. На момент передачи дела в ГБР винтовки не было».

Пока Небетову неизвестно, нашли ли сейчас винтовку, так как делом занимается Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее сообщалось, что ребенка в Переяслав-Хмельницком убили из пистолета, однако, его до сих пор не нашли.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ребенок, убийство, полиция
 
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