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Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск
Нужно быть готовым к экстренным ситуациям.
Лето наступило, люди начали разъезжаться в теплые края, чтобы погреться на солнышке, позагорать и покупаться. А чтобы ничто не испортило отпуск – не забудьте взять медикаменты, пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Превращать сумку в филиал аптеки не нужно. Берите препараты только для облегчения симптомов, без которых и так все обошлись. Другие препараты должен назначать врач, рассказал кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.
Нестероидные противовоспалительные препараты: Ибупрофен или Парацетамол. Должны быть в любой аптечке. Спектр применения огромен: боль любой локализации (от головной, до боли в горле при простуде), лихорадка, похмелье.
Антигистаминные. Если вы аллергик – возьмите с собой пачку Лоратадин или Цетиризин.
Сосудосуживающие капли (спреи) в нос. Если заболеете простудой, то это еще полбеды. А вот 2-3 ночи не спать из-за заложенного носа – беда.
Антисептики. Подойдет любой: перекись водорода, хлоргексидин и т.п. Принципиально не важно чем обработать рану. Хлоргексидин наиболее эффективный и безболезненный.
Солнцезащитный крем. Покупайте с SPF не менее 30. Наносите его часто, не старайтесь привезти остатки домой. Каждый раз после купания нужна новая порция. И даже если вы в креме, все равно избегайте пиковой активности солнца.
Средство для обработки сгоревшей на солнце кожи. Доказали свою эффективность лосьон Алоэ Вера и Каламине.
Растворы для регидротации. Диарея путешественника, пищевое отравление – частые спутники туриста. Наш организм в состоянии справиться с обеими проблемами самостоятельно. Главное восстанавливать потерю жидкости, которая происходит при поносе и рвоте. Честно говоря, достаточно пить простую бутилированную воду. Но если в нее добавить электролиты – то эффект будет быстрее.
Лоперамид – антидиарейный препарат. Препятствует поносу. Использовать только как экстренную мера, если вы в дороге и не имеете доступа до туалета.
Антациды – чтобы не страдает от изжоги, после обильного застолья.
Перевязочные материалы. Бинты, пластырь. Хотя бы несколько штук.
Теги: Донбасс, лекарство, отпуск, аптечка
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