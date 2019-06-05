Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда

05.06.2019 08:30

Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Столтенберг встретил украинскую делегацию на входе в штаб-квартиру организации. После переговоров генсек НАТО и Зеленский дали совместную пресс-конференцию, во время которой ответили на вопросы журналистов.

Так Владимир Зеленский заверил, что стратегический курс Украины на вступление в Альянс является неизменным внешнеполитическим приоритетом. Президент Украины заявил, что готов вести переговоры с РФ ради установления мира.

«Мы готовы вести переговоры с Россией. Мы готовы внедрить минские соглашения. Но мы должны сначала иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном отношениях», — сказал Зеленский.

Он также подчеркнул необходимось противодействия российской агрессии в Черном море: «Я хочу дать новый импульс нашему участию в Союзе. Продолжающаяся российская военная агрессия остается вызовом евроатлантической безопасности. Наша ключевая задача – это обеспечить безопасность и стабильность в регионе Черного моря, которая требует дополнительных усилий со стороны Альянса».

Столтенберг раскрыл некоторые детали переговоров с Зеленским: «Сейчас наш фокус – на реформах. Президент Зеленский заявил и подчеркнул, что для Украины важно соответствовать стандартам НАТО, и поэтому мы будем идти путем реформ».

Зеленский назвал надлежащее выполнение закона по национальной безопасности одной из своих первоочередных задач, имея в виду реформу службы безопасности, разведки, оборонной промышленности, демократический контроль за безопасностью и оборонным секторами.

Президент также пригласил Североатлантический совет НАТО посетить Украину в июле.

«Украина, которая является стабильным, демократическим государством, которое способно себя зачистить, – это неотъемлемая часть европейской безопасности. Я уверен, что наше партнерство будет продвигаться эффективно в рамках Альянса. Я надеюсь, что на более долгом промежутке времени мы сможем превратить наше партнерство на полномасштабное членство в Альянсе», — заверил Зеленский.

Источник: https://politeka.net