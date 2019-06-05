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Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности
Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский встречались накануне
В ходе своего официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский озвучил важную для украинцев дату проведения саммита Украина-ЕС.
Об этом идет речь в сообщении «Європейська правда».
Решение было озвучено в ходе совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Европейского совета Дональда Туска:
«Саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве», — подтвердили лидеры Украины и ЕС для СМИ.
Дональд Туск также отметил:
«Мы обсудили следующий саммит Украина-ЕС. Он выложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось».
Україна має продовжувати рух до Європейського Союзу, а європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави. https://t.co/OeVDoHxhkY
— APU (@APUkraine) June 5, 2019
Владимир Зеленский заявил в ответ:
«8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС».
Украинский президент отметил, что саммит предоставит «новый импульс отношениям» между Украиной и ЕС.
Также на пресс-конференции был озвучен тезис о том, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России:
«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», — цитирует Владимира Зеленского пресс-служба президента.
Источник: https://politeka.net
Теги: политика, Украина, Россия, Донбасс, встреча, Зеленский
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