Зеленский после встречи с Туском объявил о важной для Украины дате: «уже скоро», подробности

05.06.2019 20:00

Президент Европейского совета Дональд Туск и президент Украины Владимир Зеленский встречались накануне

В ходе своего официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский озвучил важную для украинцев дату проведения саммита Украина-ЕС.

Об этом идет речь в сообщении «Європейська правда».

Решение было озвучено в ходе совместной пресс-конференции Владимира Зеленского и президента Европейского совета Дональда Туска:

«Саммит Украина-ЕС состоится 8 июля в Киеве», — подтвердили лидеры Украины и ЕС для СМИ.

Дональд Туск также отметил:

«Мы обсудили следующий саммит Украина-ЕС. Он выложит приоритеты наших отношений на следующий год. Нашим общим решением было провести саммит, как планировалось».

Україна має продовжувати рух до Європейського Союзу, а європейська інтеграція – це гарантія незалежності української держави. https://t.co/OeVDoHxhkY — APU (@APUkraine) June 5, 2019

Владимир Зеленский заявил в ответ:

«8 июля я рад приветствовать вас и всех партнеров в Украине на саммите Украина-ЕС».

Украинский президент отметил, что саммит предоставит «новый импульс отношениям» между Украиной и ЕС.

Также на пресс-конференции был озвучен тезис о том, что членство Украины в Европейском Союзе приведет к краху имперского проекта России:

«Украина в ЕС — это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве», — цитирует Владимира Зеленского пресс-служба президента.

Источник: https://politeka.net