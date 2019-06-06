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ГБР намерено допросить пресс-секретаря Порошенко
В Государственном бюро расследований вызвали на допрос пресс-секретаря пятого президента Украины Петра Порошенко Святослава Цеголко относительно возможной потери из ситуативной комнаты АП материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР, передает УНН.
"Пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос, но дату, время и место его проведения сообщить не могу", - отметили в пресс-службе.
В пресс-службе пояснили, что его вызвали по возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.
Ранее бывший заместитель главы Администрации экс-президента Виктора Януковича Андрей Портнов заявил, что пресс-секретаря Порошенко вызвали на допрос в ГБР.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что с ситуационной комнаты Администрации Президента исчезли серверы с секретной информацией.
После этого пресс-секретарь пятого Президента Украины Святослав Цеголко заявил, что техника с ситуационной комнаты Президента Украины была арендована на средства Порошенко, а сейчас ее вернули арендодателю.
В ГБР начали досудебное расследование относительно возможной потери должностными лицами Администрации Президента Украины материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну.
Теги: Донбасс, тайна, пресс, Порошенко
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