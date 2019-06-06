Гройсман в панике заметает следы, издан экстренный указ: «Плохо будет не только осенью»

06.06.2019 15:00

Премьер-министр Владимир Гройсман похвастался стратегией, которая уже не поможет простым украинцам выбраться из долгового кризиса.

Директор Института развития економики Украины раскрыл истинное положение вещей в стране. На своей странице в Facebook он написал, что потуги Кабмина не смогут оперативно исправить накопившиеся экономические проблемы.

5 июня Владимир Гройсман распорядился первому вице-премьер-министру — министру экономического развития и торговли Степану Кубиву и главе Счетной палаты Валерию Пацкану собрать группу для аудита внешнего долга Украины до 2014 года. По словам премьер-министра, полученные данные покажут, как задолженность повлияла на благосостояние украинцев.

Кроме того, правительство приняло Среднесрочную стратегию управления государственным долгом на 2019-2022 годы. Она предусматривает снижение прямого госдолга Украины с 52,3% ВВП на конец 2018 года до 51,1% ВВП к 2020-му. В 2022 году задолженность планируют сократить до 42,4% ВВП.

Александр Гончаров уверен, что многие украинцы с трудом доживут до конца 2019 года. Тем временем, практически отправленный в отставку премьер начал не на шутку напрягать своих подчиненных в Кабинете министров, чтобы наверстать упущенное за годы правления.

«Нашим семьям пережить бы осень. Дальше заглядывать уже не стоит. Однако, В.Гройсман с небывалой энергичностью начал включать мозги своим подчиненным и те с такой же боевитостью вдруг выдали «на гора» среднесрочную стратегию управления госдолгом на 2019-2022 годы! Дескать, уже только этот документ, утверждают ребята в Минфине, позволит увеличить уровень прозрачности политики управления долгом и повысить ее эффективность. Во как!».

Эксперт отметил, что только досрочные парламентские выборы открыл чиновникам глаза на катастрофу с долгами. Ведь несмотря на все стратегии, Украина теряет позиции на международном рынке вместе с выплатой валютных долгов. И на сегодняшний день спасения ждать неоткуда:

«А насколько жаркой и голодной будет эта осень, увы, ни Кабмин, ни Минфин еще просто не знают. Ведь ни занимать деньги, ни обслуживать долги легче не стало. Растущее отрицательное сальдо, как пылесос, высасывает из нашей экономики валютные средства и сильно продавливает курс гривны, а чтобы удержать ситуацию – нужны новые кредиты МВФ, которых нет. Да, такие досрочные выборы в Раду очень нужны для полного прозрения».

Пользователи социальной сети возмутились действиями Кабмина. Они прокомментировали острую ситуацию с долгами Украины:

«Это будет не прозрение а похмелье!»; «Нам ещё лет 100 похмеляться»; «Как говорит знающий народ, плохо у вас будет не только осенью но и весь год. Бульбу с пшеницей дождями повымывало. А саму бульбу уже из Казахстана начали завозить».

Источник : https://politeka.net