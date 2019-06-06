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Назван напиток, снижающий артериальное давление

06.06.2019 12:00
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Назван напиток, снижающий артериальное давление

Эффективность некоторых средства народной медицины, которые применяются для снижения повышенного артериального давления, подтверждается учеными в результате тщательного исследования.

Ученые установили, что всем известный напиток на основе чайного гриба, является хорошим средством для снижения повышенного артериального давления при регулярном приеме, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Голос.

Ученые провели шесть тестирований двух групп добровольцев с гипертонией. В первой из них испытуемые в течение двух месяцев ежедневно пили напиток на основе чайного гриба по мере наступления жажды. Испытуемые второй группы имели рацион, в котором содержалось мало пищи с живыми микроорганизмами — пробиотиками.



Теги: Донбасс, артериальное давление, напиток
 
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