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НБУ снизил официальный курс доллара
06.06.2019 18:17
Курс доллара упал на 14 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июня 2019 года установил официальный курс на уровне 26,79 грн/доллар, что на 14 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 7 июня установлен на таком уровне: 2679,5094 гривен за 100 долларов (-13,5004 гривен).
Источник : https://www.rbc.ua
Теги: НБУ, доллар, курс валют
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