- ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста19:40
- Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:17
- Порошенко поставил на место переговорщиков Минской группы 19:02
- Трагедия под Херсоном: иномарка протаранила остановку, есть жертвы18:40
- НБУ снизил официальный курс доллара18:17
- Очередной бунт в колонии: эстафету переняли заключенные на Днепропетровщине16:59
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В тесте ВНО по истории Украины нашли досадную ошибку.15:38
- Верховная Рада приняла закон о штрафах за незаконное ношение военной формы15:22
- Гройсман в панике заметает следы, издан экстренный указ: «Плохо будет не только осенью»15:00
Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам
Эксперты разделились во мнениях относительно целесообразности измененной тарифной формулы.
Согласно принятому 5 июля постановлению Кабмина, компания "Нафтогаз Украины" должна уменьшить цену газа для населения на 800-900 грн. Речь идет о цене, которая установлена на июнь на уровне 6299 грн за 1000 куб. мбез учета стоимости транспортировки, распределения и НДС.
В ответ в "Нафтогазе" отчитались о газовом тарифе на июль, а не на июнь. В сообщении компании говорится, что в зависимости от тарифа облгазов конечная розничная цена для бытовых потребителей в июле составит "от 7,6 до 8,2 грн за куб. м газа".
Так стоит ли украинцам ожидать снижения цены на газ? Новости "Сегодня" расспросили экспертов.
По мнению Владимира Омельченко, директора энергетических программ Центра Разумкова, новая формула по ценам на газ должна повлиять на снижение тарифов для граждан. Эксперт объяснил, что такая перспектива имеет объективное основание - цены на газ на европейских хабах снижаются.
"Методика позитивная для потребителя. Но учитывая конфликт "Нафтогаза" и правительства, и что "Нафтогаз" не спешит исполнять правительственные решения, не могу сказать точно, будет ли методика работать. Но если она утверждена Кабмином и опубликована в "Урядовом курьере", "Нафтогаз" будет вынужден [ее использовать]", – сказал Омельченко.
А Михаил Гончар, президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ, считает, что снижать цены на газ сейчас не стоит.
"Не думаю, что это полезная вещь… Мы же должны помнить не только о дне сегодняшнем. А о том, что "Нафтогазу" нужно закачать в подземные хранилища 20 – 21 млрд кубометров газа, чтобы пройти зиму, которая обещает быть очень турбулентной, учитывая, что Россия может прекратить транзит через Украину", – отметил эксперт.
По словам Гончара, цены на газ можно было бы снизить, если бы не было риска, что Россия грядущей зимой развяжет новую энергетическую войну и "перекроет кран".
Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.
Источник : https://www.segodnya.ua/
Теги: Донбасс, цена, газ
- Эксперты прогнозируют снижение цен на "хрущевки"
- Цены в феврале: "прыгнут" молоко, сахар, овощи и фрукты
- Ради сильной экономики: власти Крыма анонсируют повышение цен
- Что будет с ценами в июне?
- Украинцев ожидает повышение цен на скоропортящиеся продукты
- Ценовой перегрев: рынок лихорадит, "коммуналка" бьет по кошельку
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Ситуация в пунктах пропуска днем 6 июня16:20
- В ОРДО увеличили срок действия «пенсионных карт»16:00
- В Луганской области мужчина подорвал гранатой себя и сожительницу14:41
- Сводка из зоны ООС за 5 июня: Версии сторон конфликта14:22
- Водоснабжение неподконтрольного Донбасса: ожидают решения10:22
- Пушилин объяснил, почему в ОРДО возникли проблемы с получением гражданства РФ10:00
- Кабмин упростил въезд на оккупированные территории Украины09:37
- ОУН пикетирует дом Порошенко, требуя его ареста19:40
- Новый спор о цене на газ: эксперты рассказали, чего ждать украинцам19:17
- Порошенко поставил на место переговорщиков Минской группы 19:02
- Трагедия под Херсоном: иномарка протаранила остановку, есть жертвы18:40
- НБУ снизил официальный курс доллара18:17
- В «ДНР» ребенок принес домой гранату и патроны18:04
- Генерал ВСУ назвал условие, при котором можно было бы снять экономическую блокаду Донбасса17:42
- Сейм Латвии собирается запретить использование георгиевских ленточек 17:21
- Очередной бунт в колонии: эстафету переняли заключенные на Днепропетровщине16:59
- Луценко рассказал, чем грозит снятие блокады с территорий ОРДЛО 16:40
- Дерматологи назвали самые большие ошибки во время принятия душа22:42
- Врачи рассказали, какие лекарства нужно взять в отпуск21:10
- Медики рассказали, во время приема каких лекарств нельзя загорать19:05
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака18:17
- Стоматологи объяснили, почему нельзя чистить зубы сразу после еды17:01
- Названы заболевания, передающиеся от городских птиц15:20
- Смертоносная инфекция атаковала украинцев: медики забили тревогу, «не покупайте это»14:32
- Медики рассказали, кому нельзя есть черешню12:49
- Комаровский рассказал, как помочь коже после укусов комаров11:48
- Медики рассказали, почему не стоит злоупотреблять влажными салфетками08:00
- «Не зря Зеленский ездил»: Евросоюз нанес сокрушительный удар по России
- Джамалу жестоко избили: подробности. ВИДЕО
- Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»
- Зеленский в гневе, всю верхушку СБУ лишают должностей
- «Новый подход»: Кучма сделал скандальное предложение по Донбассу, раскрыты детали
- Американський сенатор в шoцi від зустрічі із президентом Зеленським: зробив термінову заяву
- Зеленский поразил заявлением после встречи с генсеком НАТО: жизнь украинцев изменится навсегда
- Синоптики предупреждают об опасном метеорологическом явлении, которое ожидается на Донетчине
- 6 июня – Вознесение Господне: что нельзя делать
- Вот какие ангелы охраняют людей разных знаков Зодиака