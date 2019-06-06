Очередной бунт в колонии: эстафету переняли заключенные на Днепропетровщине

06.06.2019 16:59

В Пятихатской исправительной колонии произошел бунт заключенных. Об этом сообщили в правоохранительных органах, передает УНН.

В колонии строгого режима в с. Красноивановка, Пятихатского района произошли массовые беспорядки заключенных. Началось с того, что несколько заключенных не вышли на вечернюю проверку, после этого их поддержали еще не менее сотни заключенных.

Заключенные протестовали против ненадлежащих условий содержания. Они выбросили и подожгли матрасы.

Пожар удалось потушить, Информации о пострадавших нет. Пока не известно решена ли ситуация.

По данному факту начато расследование. Ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Одессе после бунта из колонии начали этапировать заключенных .