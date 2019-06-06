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Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»

06.06.2019 12:18
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Порошенко яростно набросился на Зеленского и поплатился: «Господин лжец, вам надо…»

 Экс-президент Петр Порошенко опозорился, прокомментировав идею Владимира Зеленского.

Накануне бывший гарант остро отреагировал по поводу возможного снятия экономической блокады с оккупированных территорий Донбасса. На своей странице в Facebook народный депутат Семен Семенченко упрекнул лидера «Европейской солидарности» в бессовесной лжи.

«Обеспокоен неожиданной новостью по итогам заседания ТКГ в Минске о якобы готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения ОРДЛО», — написал Петр Порошенко в социальной сети. Пятый президент Украины напомнил, как в 2017 году СНБО приостановил экономические связи с оккупированными территориями в ответ на захват украинских государственных и частных предприятий, введение рублевой зоны и российской налоговой системы.

Источник : https://politeka.net 



Теги: Донбасс, Порошенко, Зеленский
 
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