Порошенко поставил на место переговорщиков Минской группы

06.06.2019 19:02

Экс-президент Порошенко критически отнесся к идее о том, что следует отменить экономическую блокаду Донбасса и перестать открывать ответный огонь. Об этом он рассказал журналистам на брифинге, передает https://www.dialog.ua/. Ранее Порошенко уже сделал заявление о ситуации на Донбассе и переговорах Кучмы с боевиками. Так, бывший глава государства пояснил, что инициатива по отмене ведения ответного огня по позициям боевиков является хорошей, но ее стоит воплотить в жизнь только после того, как на территорию Донбасса войдут миротворцы ООН. Относительно отмены экономической блокады в зоне ОРДЛО Порошенко убежден, что это больше похоже на капитуляцию Украины, чем на примирительный шаг. Порошенко призвал Зеленского четко обозначить свою позицию, чтобы ни у кого не возникало желания спекулировать на данной теме. Экс-гарант отметил, что вопрос Донбасса является очень серьезным и есть линии, за которые лучше не переходить.

